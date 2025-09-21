LECCO (ITALPRESS) – E’ stato arrestato l’uomo alla guida di un furgone che ieri sera a Brivio, nel Lecchese, ha investito e ucciso due ragazze di 21 anni. Dovrà rispondere di omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Inutili i soccorsi. Una terza ragazza è rimasta illesa.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena. Una tragedia che tocca la comunità di Paderno D’Adda e Brivio. In segno di rispetto e partecipazione ho proclamato due giorni di lutto cittadino”. Così in una nota il sindaco di Brivio, Federico Airoldi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).