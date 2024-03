LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Due italiani sono stati arrestati dalla polizia dopo il furto di un furgone nella tarda notte di giovedì. Il furgone rubato potrebbe essere usato per una rapina, poichè uno dei ladri è ben noto alla polizia.

I due italiani sono stati arrestati dagli agenti di polizia durante un pattugliamento a Tarxien.

Il furgone, un Toyota Dyna, è stato rubato alle 22 a Marsascala ma solo pochi minuti dopo la denuncia, gli agenti di polizia di pattuglia hanno notato lo stesso furgone a Tarxien e hanno costretto il veicolo a fermarsi.

Gli italiani, un 24enne residente a Xghajra e un 52enne residente a Marsascala, sono stati arrestati immediatamente. I due uomini sono trattenuti nel carcere di Floriana. Si prevede che saranno chiamati in giudizio nei prossimi giorni mentre è ancora in corso un’indagine della polizia.

