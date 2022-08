LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Due italiani sono stati accusati di aver causato trambusto su un volo passeggeri Ryanair in arrivo a Malta da Parma la scorsa notte. Gianpiero Zanzarelli, 29 anni, e Jacobo Paolazzi, 31 anni, sono stati accusati di aver messo in pericolo un aereo. e i passeggeri a bordo. Zanzarelli è stato anche accusato di aver importato resina di cannabis per uso personale. Secondo quanto ricostruito dalla corte, i due presumibilmente hanno litigato tra di loro durante il volo.

Secondo gli inquirenti, Zanzarelli e Paolazzi si erano seduti l’uno all’altro ed è scoppiata una lite, e uno degli uomini ha schiaffeggiato l’altro. Ma quando gli è stato chiesto di calmarsi, gli italiani hanno ignorato l’ordine del personale di bordo. Successivamente, le autorità maltesi sono state informate.

Zanzarelli ha detto alla polizia che la cannabis trovata nella sua borsa apparteneva a lui e che l’ha usa perche lo aiuta a dormire. Entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli: Paolazzi è stato multato di 200 euro mentre per Zanzarelli la multa è stata di 600 euro.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).