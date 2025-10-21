ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Un tribunale turco ha condannato a 24 anni di carcere due persone accusate di aver accoltellato a morte Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Il ragazzo è morto a febbraio in seguito a un accoltellamento avvenuto nel quartiere Kadikoy, a Istanbul. Lo riporta la tv turca Trt Haber. I due condannati alla massima pena per il reato a loro ascritto, “omicidio premeditato di minore”, sono B.B. e U.B, mentre altri due imputati, M.A.D. e A.O., sono stati assolti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).