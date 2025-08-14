AOSTA (ITALPRESS) – Sono stati recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano i corpi di due alpinisti, vittime di un incidente sul Castore, nel gruppo del Monte Rosa. Si tratta di un ragazzo di 34 anni della provincia di Pisa e di una ragazza di 36 anni di origini straniere, ma residente in provincia di Padova.

L’allarme era stato lanciato questa mattina dopo un mancato contatto con gli alpinisti, che avevano pernottato al rifugio Quintino Sella nella notte fra il 12 e 13 agosto. La mattina dopo erano partiti per la traversata del Castore da Gressoney a Champoluc, ma non sono mai arrivati a destinazione.

Questa mattina, un primo sorvolo della zona con l’elicottero SA1 ha dato esito negativo. Successivamente il Sagf di Cervinia, in collaborazione con il Sagf di Alagna Valsesia, ha condotto la ricerca mediante comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili per i sorvoli, che hanno portato a indidivuare la zona dove sono stati ritrovati i corpi dei due alpinisti, nella parete Ovest del Castore.

