ROMA (ITALPRESS) – Dua Lipa con “Houdini” è al comando della classifica EarOne airplay radio anche questa settimana. Il singolo precede “I Believe In Love Again” di Peggy Gou e Lenny Kravitz (+1) e “Tokio” di Gaia (-1). Completano la top 10 “Lil Boo Thang” di Paul Russell (stabile in quarta posizione), “Euforia” di Annalisa (quinto posto, +2), “Greedy” di tate McRae (sesto posto, +4), “Una cosa bene” degli Articolo 31 feat. Coma_Cose (settimo posto, +1), “Bruciasse il cielo” di Blanco (ottavo posto, -3), “Stupidi ragazzi” di Achille Lauro (nono posto, +4) e “Amore cane” di Emma & Lazza (decimo posto, -4).

Le più alte nuove entrate della settimana sono: “Terra bruciata” di Coez e Frah Quintale (posizione 11), “Silenzio” di Gianna Nannini (posizione 20) e “Strangers” di Lewis Capaldi (posizione 46).”Tokyo” di Gaia si conferma nella prima posizione della classifica EarOne airplay italiana. Secondo e terzo posto per “Euforia” di Annalisa (+2) e “Una cosa bene” degli Articolo 31 feat. Coma_Cose (+2).

Prime tre posizioni confermate nella classifica EarOne airplay dance: “I Believe In Love Again” di Peggy Gou e Lenny Kravitz, “Ti Sento” di Bob Sinclar & Matia Bazar feat. Antonella Ruggiero e “Mwaki” di Zerb & Sofiya Nzau.

La classifica EarOne airplay urban è guidata da “Lovin On Me” di Jack Harlow. Guadagna una posizione e si porta al secondo posto “Petit Fou Fou” di Rhove & Anna che precede “Insta Lova” di Marracash & Guè Pequeno (-1).

“Mess It Up” dei The Rolling Stones si conferma al comando della classifica EarOne airplay rock. Si confermano negli altri due gradini del podio “Atomic City” degli U2 e “Now and then” dei The Beatles.

“La Falda” di Myke Towers guadagna una posizione e si porta al primo posto della classifica EarOne airplay latin. Perde una posizione e scivola al secondo posto “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Bizarrap & Shakira. Terzo posto per “Lala” di Myke Towers (+3).

“Solo Mai” di Paola & Chiara (+11) si porta al primo posto della classifica EarOne airplay tv. Perde una posizione e si porta al secondo posto “Euforia” di Annalisa. Confermato al terzo posto “Bruciasse il cielo” di Blanco.

“I Believe In Love Again” di Peggy Gou e Lenny Kravitz precede “2minuti” di Calcutta nella classifica EarOne airplay radio indipendenti. Terzo posto per “Ti sento” di Bob Sinclar & Matia Bazar feat. Antonella Ruggiero.

Nelle prime tre posizioni della classifica EarOne airplay TV indipendenti troviamo “Occhi lucidi” di Ultimo, “2minuti” di Calcutta (+2) e “Fino al giorno nuovo” dei Negramaro feat. Fabri Fibra (-1).

