Ds3 Esprit de Voyage, arriva la versione speciale

ROMA (ITALPRESS) - Una nuova edizione all'insegna del lusso arricchisce la gamma della DS 3 con l'introduzione dell'allestimento "Esprit De Voyage", che si distingue per gli interni realizzati in materiali pregiati, oltre che per alcune personalizzazioni sulla carrozzeria.