Droga, blitz dei carabinieri nei boschi lombardi. Smantellate 17 basi di spaccio

MILANO (ITALPRESS) - I Carabinieri hanno smantellato 17 bivacchi utilizzati come basi logistiche dello spaccio nelle aree boschive di sette province lombarde. L’intervento ha interessato contemporaneamente le province di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco e Pavia e segue i controlli della scorsa settimana, che avevano portato al fermo di otto persone e al sequestro di armi e droga. sat/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)