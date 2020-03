Droga, arrestato in Ecuador narcotrafficante Campano

Arrestato in Ecuador un narcotrafficante, di origini campane, latitante dal 2018 e considerato al centro di un traffico di cocaina tra i produttori di droga del Sud America e le organizzazioni criminali Calabresi e Campane. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con l'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza presso l'Ambasciata Italiana in Colombia e con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. vbo/c