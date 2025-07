Dramma all’aeroporto di Orio al Serio, un morto in pista: probabile suicidio

BERGAMO (ITALPRESS) – Sacbo comunica che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono rimaste sospese dalle ore 10:20 alle 12:00 a causa della morte di un uomo sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il traffico aereo è ripreso alle ore 12:00.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo, un 35enne, sia sfuggito ai controlli doganali e si sia diretto verso un aereo in movimento, gettandosi nelle pale. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo volesse togliersi la vita. Vani i tentativi dei poliziotti sul posto, che hanno provato a fermarlo prima che il motore lo risucchiasse.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).