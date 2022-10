Draghi “Unione Europea e Nato capisaldi della nostra politica estera”

"Il mercato unico, l’unione monetaria, l’alleanza atlantica sono il modo migliore per rafforzare il nostro peso nel mondo, far crescere la nostra economia in modo sostenibile, per garantire la nostra sicurezza". Così il premier Mario Draghi, nel saluto alle rappresentanze diplomatiche italiane a Bruxelles. sat/gtr