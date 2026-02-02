Draghi “L’Europa passi dalla confederazione alla federazione”

LEUVEN (BELGIO) (ITALPRESS) – Per competere con le grandi potenze l’Europa “deve passare dalla confederazione alla federazione”. Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo discorso pronunciato all‘Università di Leuven, in Belgio, dove ha ricevuto una laurea honoris causa.

Nei settori in cui l’Europa si è federata, ha detto Draghi, “siamo rispettati come potenza” e l’Unione è in grado di negoziare come un unico soggetto. A questo proposito Draghi ha citato settori come il commercio, il mercato unico e la politica monetaria. “Lo vediamo oggi con gli accordi commerciali negoziati con l’India e con l’America Latina”, ha precisato. Nei settori che non hanno visto un’Europa “federata” nel perseguire i propri obiettivi, come la difesa e gli esteri, così come nelle politiche industriali, “veniamo trattati come un insieme di Stati di medie dimensioni”, ha aggiunto.

