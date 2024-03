ROMA (ITALPRESS) – “Quello che sta emergendo dallo scandalo dossieraggio è solo la punta dell’iceberg. Avevo scritto su questo ne “Il Mostro” ma finchè lo dicevo solo io tutti stavano zitti. Per paura o magari per interesse. Adesso sta emergendo un quadro molto più ingarbugliato. Ed è solo l’inizio. Spero che sia la volta buona per riportare la legalità e rispettare finalmente la Costituzione”. Così su X il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]