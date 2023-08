ROMA (ITALPRESS) – Il Team Paratriathlon, in questo primo assaggio delle strade di Parigi verso i Giochi Paralimpici del prossimo anno, ha conquistato due importanti medaglie di bronzo nella World Triathlon Para Cup Paris: una nella categoria PTS2 con Veronica Yoko Plebani (707) e una nella categoria PTVI con Francesca Tarantello (Valdigne Triathlon) e la sua guida Silva Visaggi (Valdigne Triathlon). Per il capitano azzurro Giovanni Achenza (G.S Fiamme Azzurre) quarta posizione in PTWC alle spalle del podio composto dal campionissimo Jetze Plat (Ned) oro, da Geert Schipper (Ned) argento e da Brungraber (Aut) bronzo. La World Triathlon Para Cup Paris in una giornata piovosa, è stata trasformata in un duathlon a causa del rilevamento, attraverso i test della mattina, del peggioramento dei dati sulla qualità dell’acqua.

Nella gare delle due azzurre, il podio è stata completato dalla tedesca Anja Renner medaglia d’oro e dalla francese Annouck Curzillat argento nella categoria PTVI e dall’australiana Anu Francis prima e dall’americana Hailey Danz seconda nella categoria PTS2.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]