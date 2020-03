GENOVA (ITALPRESS) – Quagliarella trascina la Sampdoria. La formazione di Claudio Ranieri batte 2-1 in rimonta l’Hellas Verona e conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza. Nella cornice di un Ferraris a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, la partita si indirizza sul binario giusto per la squadra di Juric dopo 32′: Lazovic crossa in area, Zaccagni anticipa Augello e tocca il pallone poi spinto in rete da Audero autore dell’autogol che vale l’1-0. Nella ripresa la Sampdoria cresce sul piano del gioco e va vicina al pareggio al 68′ con un colpo di testa di Depaoli sugli sviluppi di un calcio d’angolo che trova pronto Silvestri bravo a deviare in corner. Ma la rete e’ solo rimandata: al 77′ Depaoli crossa per Quagliarella che anticipa Rrahmani e batte Silvestri con un grande destro in diagonale. All’85’ la Samp completa la rimonta: Dawidowicz rifila una gomitata ad Ekdal, Valeri concede il rigore col Var e Quagliarella dagli undici metri firma il gol del definitivo 2-1.

