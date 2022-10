REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Una doppietta di Edin Dzeko lancia l’Inter che espugna il Mapei e ritrova la vittoria in campionato. Al Sassuolo non è sufficiente la rete di Frattesi per il momentaneo pareggio: a Reggio Emilia finisce 1-2. Dionisi conferma l’undici che ha schiantato la Salernitana. Senza Lukaku e dopo aver perso anche Correa, Inzaghi in attacco ha solo Lautaro Martinez e Dzeko. Tra i pali confermato Onana, reduce dalla convincente prova contro il Barcellona. Proprio l’ex portiere dell’Ajax salva subito il risultato opponendosi con il piede al tiro di Frattesi. Sulla respinta si avventa Laurientè che calcia di prima colpendo in pieno volto Barella: la botta è violenta ma il centrocampista nerazzurro ha la scorza dura e si rialza prontamente. In avvio il Sassuolo è alto in pressione e prova con il fraseggio a individuare corridoi da percorrere, l’Inter invece spinge negli spazi e cerca Lautaro. Due palloni per l’argentino che prima viene murato da Ferrari e poi, su bel suggerimento di Dumfries, arriva in spaccata e per poco non inquadra la porta. Calhanoglu si fa vedere con la botta da fuori, ma la sua conclusione viene deviata in corner, così come accade dall’altro lato sulla girata di Pinamonti che sbatte sulla schiena di Acerbi. La partita si sblocca quando il primo tempo sta per tramontare: calcio d’angolo di Calhanoglu, spizzata di Dumfries e tocco sotto porta di Dzeko che sigla il suo centesimo gol in Serie A e porta l’Inter in vantaggio. Immediata la reazione neroverde e prima dell’intervallo serve un nuovo intervento di Onana, ancora di piede, per negare il pari a Laurientè. Il Sassuolo continua a premere a inizio ripresa e c’è una chance pure per capitan Ferrari, il cui colpo di testa termina di poco a lato. Il forcing dei padroni di casa viene premiato al 60′ quando dall’out di sinistra Rogerio pesca il taglio centrale di Frattesi, bravo a inserirsi tra Bastoni e Dimarco e a colpire da distanza così ravvicinata che per Onana non c’è nulla da fare. Il gol dell’1-1 non basta ai padroni di casa per evitare il ko. E non basta nemmeno Consigli, prodigioso su un’incornata di Lautaro Martinez e incolpevole, un minuto più tardi, quando ancora Dzeko beffa sul movimento Ferrari e appoggia di testa in rete su cross di Mkhitaryan. Nel finale il Sassuolo ci prova con poca convinzione e di nuovo Consigli si sporca i guantoni negando a Dzeko la tripletta.

