Dopo 10 anni torna “Squallor”, l’album di Fabri Fibra

MILANO (ITALPRESS) – Squallor è l’album di Fabri Fibra uscito il 7 aprile 2015 con un annuncio a sorpresa via twitter: “Squallor. Fuori ora su iTunes”. È l’ottavo album in studio del rapper milanese, artista da sempre lontano dalle logiche di mercato e riluttante ad assoggettarsi alle idee degli altri. Fibra butta letteralmente fuori parole e pensieri raccolti negli anni trascorsi dalla pubblicazione del precedente disco “Guerra e Pace” del 2013 e produce un vero capolavoro.

I brani contenuti all’interno dell’album, 18 tracce in versione fisica e 3 bonus track per la versione digitale, comprendono hit come “Alieno”, “Come Vasco” e il primo singolo pubblicato “Il Rap Nel Mio Paese” e vantano diverse collaborazioni importanti: Guè, Marracash, Nitro, Salmo, Clementino, Gemitaiz, MadMan, Youssoupha, Lucariello e Gel.

Fabri Fibra è da sempre un’icona del rap italiano e Squallor, con i suoi testi diretti, ironici e provocatori resta un album di culto e ancora oggi suona attuale. Un disco il cui titolo evocativo cattura immediatamente l’essenza dell’album. Squallor è una fotografia contemporanea, un’immagine vivida e potente di decadenza culturale che ci colpisce in piena faccia. Fabri Fibra ci racconta, come solo lui sa fare, lo squallore e il declino attorno a noi. Squallor è sicuramente uno degli album di Fibra più amati dalla critica e dai fan del rapper, un progetto in cui si respira appieno la creatività dell’artista che, attraverso il linguaggio hip hop e utilizzando una scrittura tagliente, analizza in maniera lucida la realtà, il tutto senza scendere a compromessi.

