RAGUSA (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla strada provinciale 85 Scoglitti – Santa Croce, nel Ragusano. Coinvolte una Toyota Yaris ed una Fiat 500 L. Ad avere la peggio è stata la conducente della Yaris, che è deceduta. L’altra passeggera è stata trasportata in ospedale, così come le due occupanti della 500, tra cui una bambina di 10 anni. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

– foto ufficio stampa Vigili del fuoco –

(ITALPRESS).

