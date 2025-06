ROMA (ITALPRESS) – Una donna di 47 anni, originaria dell’Ecuador, è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo avere accusato un malore in seguito a un intervento di liposuzione avvenuto in uno studio privato, nella zona di Torrevecchia, a Roma. La vittima, dopo una complicazione, era stata trasportata d’urgenza in ospedale nella notte tra domenica e lunedì.

Sulla vicenda la Procura capitolina ha aperto un fascicolo. Del caso si occupa la Polizia di Stato. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di medico, di un anestesista e di un infermiere. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo. La struttura dove è avvenuto l’intervento è stata posta sotto sequestro. Gli investigatori hanno accertato che era sprovvista di autorizzazione. Aveva ottenuto l’ultima autorizzazione valida, della durata di cinque anni, nel 2007.

