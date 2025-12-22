Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, arrestato un 21enne

PALERMO (ITALPRESS) – Arrestato dalla Polizia di Stato il 21enne che avrebbe esploso, in piazza Nascè, a Palermo, un colpo di fucile, ferendo una donna di 33 anni nella notte tra sabato e domenica. Il giovane deve rispondere di detenzione e porto di arma clandestina. Il fucile è stato ritrovato dai poliziotti. Ad indicare dove era stato nascosto sarebbe stato lo stesso indagato. Sono in corso ulteriori approfondimenti di indagine.

L’arresto è scattato al termine, si legge in una nota della Questura, di “una ininterrotta e serrata azione investigativa della Squadra Mobile di Palermo, coordinata dalla Procura”. Nei confronti dell’indagato, “sono stati raccolti gravi indizi di reato”.

– foto IPA Agency –

