NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Meglio di lui solo Wilt Chamberlain e Kobe Bryant. L’uragano Luka Doncic si abbatte su Atlanta: 148-143 il finale a favore di Dallas e 73 punti, di cui 41 nel primo tempo, per lo sloveno. Che firma la sua miglior prestazione di sempre (il suo career high era di 60 punti), la quarta in assoluto nella storia Nba eguagliando Chamberlain e David Thompson: ai primi tre posti ancora Chamberlain (100 e 78 punti) e Bryant (81 punti). “Sono nomi speciali, è incredibile ma la cosa più importante è aver vinto”, commenta Doncic, a referto anche con 10 rimbalzi e 7 assist. E in effetti il successo non era scontato, chiedere a Devin Booker che sigla 62 punti ma non evita la sconfitta di Phoenix contro Indiana per 133-131, con i Suns che si fanno rimontare da +17, beffati a 3″4 dalla sirena da Toppin, cadendo dopo sette vittorie. Phoenix resta comunque in zona play-off in una Western Conference dove Oklahoma City risponde colpo su colpo a Minnesota: 107-83 sui Pelicans con 31 punti di Gilgeous-Alexander, 20 punti e 13 rimbalzi di Holmgren e quarto successo consecutivo. Terza forza a Ovest si confermano i Clippers, pure loro in serie positiva da 4 partite: 127-107 su Toronto con la prima tripla doppia dal suo arrivo a Los Angeles – la numero 75 in carriera – di James Harden (22 punti, 13 assist e 10 rimbalzi) e 21 punti di Paul George. Per i Clippers – bene anche Westbrook con 20 punti e Leonard con 16 – è il 12esimo successo nelle ultime 14 uscite. Di contro i Raptors (23 punti per Barnes e 22 per Barrett) non vincono da 4 partite e ne hanno perse nove su 11. Milwaukee, esonerato Griffin, ha ufficializzato l’ingaggio di Doc Rivers come nuovo coach: debutto in panchina lunedì contro Denver. Intanto, con Joe Prunty al timone, i Bucks sbattono contro Cleveland (112-100) che vendica così la sconfitta di mercoledì, l’unica nelle ultime 10 partite. Mitchell (32 punti) e Allen (24 punti e 12 rimbalzi) trascinano i Cavs, sull’altro fronte 22 punti a testa per Lillard e Antetokounmpo, col greco che sfiora la tripla doppia (11 rimbalzi e 9 assist). I 40 punti di Simons non bastano a Portland, battuta 116-100 da San Antonio (31 punti e 14 rimbalzi per Sochan, 23+12 per Wembanyama), Houston passa contro Charlotte 138-104, Orlando (27 punti per Banchero) manca nel finale il sorpasso e si arrende 107-106 a Memphis.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]