ROMA (ITALPRESS) – Va ai Lakers il primo derby di Los Angeles
senza LeBron James e Kawhi Leonard. I Clippers hanno lottato, in
particolare nel primo tempo (64-64), arrivando anche a guidare di
+6. Ma a metà terzo quarto la fuga di Doncic e compagni chiude i
giochi. Luka non vive la miglior serata della sua carriera: mette
a referto 23 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, ma registra anche 11
palle perse (mai così tante). Le percentuali dall’arco (2/8 per lo sloveno) sorridono più a Reaves che sfiora la doppia doppia da 28 punti e 9 assist con un 3/5 dall’arco. Doppia cifra anche per
Kessler (22 punti), Williams (14), Grimes (13) e Thybulle (11).
Sono sei i giocatori sopra quota 10 anche in casa Clippers, a cui
non bastano i 26 punti di Garland in una serata in cui 26 sono
anche le palle perse complessive. Serata da dimenticare per gli
Charlotte Hornets, che entrano di diritto nella storia degli
Hawks. La vittoria per 128-81 è la più larga della storia di
Atlanta, che incenerisce il precedente record stabilito contro
Sacramento (126-80) il 15 novembre 2017. Sorridono i Boston
Celtics che si impongono per 107-103 sui New York Knicks. Jayson
Tatum ha segnato 25 dei suoi 36 punti nel secondo tempo, inclusi
sette degli ultimi otto punti della sua squadra. Paul George e
Neemias Queta hanno aggiunto 15 punti a testa, respingendo così la
rimonta finale dei campioni Nba in carica.
Successo esterno (105-121) per i Dallas
Mavericks sul parquet degli Indiana Pacers, mentre i Minnesota
Timberwolves espugnano il campo degli Orlando Magic (93-115).
Vincono e convincono fuori casa i Toronto Raptors (102-112) contro
i Washington Wizards, mentre Miami Heat cede tra le mura amiche ai
Detroit Pistons (111-128). Vincono in trasferta anche Houston
Rockets (battuti i San Antonio Spurs per 110-114), Memphis
Grizzlies (108-111 contro Golden State Warriors), Portland Trail
Blazers (120-128 contro i Sacramento Kings) e Chicago Bulls
(125-132 contro i Milwaukee Bucks). Bene in casa invece gli Utah
Jazz che superano di misura (120-119) i New Orleans Pelicans.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Doncic non brilla ma il derby di Los Angeles va ai Lakers, Hawks da record
ROMA (ITALPRESS) – Va ai Lakers il primo derby di Los Angeles