Doncic e LeBron James trascinano i Lakers, Spurs sconfitti a Memphis: i risultati Nba

ROMA (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva nel segno di Luka Doncic e LeBron James per i Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola batte in trasferta i New Orleans Pelicans col punteggio di 103-111 grazie ai 30 punti a testa dello sloveno (che aggiunge 10 assist) e del Prescelto (che realizza 8 rimbalzi e 8 assist). Il feeling tra le due star è in crescita, come dimostra anche la testata affettuosa rivolta da LeBron al compagno dopo una tripla dall’altissimo coefficiente di difficoltà. Ai Pelicans invece non basta il miglior Trey Murphy della carriera (42 punti) per evitare l’ottava sconfitta consecutiva.

Sfonda il muro dei 30 punti (in 21 minuti) anche il rientrante Victor Wembanyama, ma i San Antonio Spurs perdono di uno (106-105) a Memphis contro i Grizzlies che si affidano ai 21 punti di Cam Spencer (al pari di Jaren Jackson, che sfiora la doppia doppia con 9 rimbalzi).

Tredicesima sconfitta consecutiva per gli Indiana Pacers, sempre più ultimi ad Est, battuti in casa dai Cleveland Cavaliers per 116-120. In evidenza Darius Garland con 29 punti (14 nel solo quarto periodo), oltre ai 20 di Evan Mobley e i 19 a testa di Jarrett Allen (con 12 rimbalzi) e Sam Merrill, mentre a Indiana non bastano i 22 di Pascal Siakam.

Sorridono anche i Washington Wizards. Contro gli Orlando Magic arriva la quinta vittoria (120-112) nelle ultime sette, grazie ai 27 punti di CJ McCollum e i 23 di Alexandre Sarr. Secondo successo nel giro di quattro giorni per i Minnesota Timberwolves ai danni dei Miami Heat. Era di 10 il margine di punti quattro giorni fa ed è di 28 adesso con un 122-94 che vede protagonista Anthony Edwards, non al meglio fisicamente ma capace di mettere a referto 26 punti dopo i 35 realizzati il 5 gennaio contro i Wizards. A Miami invece non bastano i 21 di Norman Powell e i 17 del rientrante Tyler Herro, mentre Simone Fontecchio in 4 minuti trova un rimbalzo e sbaglia una tripla a gara ormai indirizzata.

Infine, vittoria per i Dallas Mavericks contro i Sacramento Kings (98-100). Il migliore per i texani è il 19enne Cooper Flagg con 20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist seguito dai 19+16 di Anthony Davis.

