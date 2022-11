VENEZIA (ITALPRESS) – “Il sistema scolastico del Veneto è tra i migliori d’Italia e a dirlo non è la Regione del Veneto ma il sistema di valutazione nazionale. Orientare significa dare gli strumenti per la miglior scelta possibile tenuto conto dei talenti e delle attitudini degli studenti, del contesto territoriale e delle opportunità occupazionali che esso offre”. Ha esordito così, l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan, nel corso dell’incontro organizzato sabato nella sede della Scuola Primaria Perlasca di Quinto Vicentino (Vi) dal Comitato Genitori di Quinto Vicentino, e dedicato all’orientamento scolastico nella scuola secondaria di secondo grado. “E’ fondamentale – prosegue Donazzan -far conoscere e comprendere ai docenti delle scuole secondarie di primo grado, in primis, quale ricchezza di percorsi sia presente in tutto il territorio Veneto, una ricchezza che viene dai grandi investimenti fatti in questi anni dalla Regione del Veneto nella programmazione dell’offerta formativa, la più ampia e condivisa con i fabbisogni del mondo del lavoro”.

“Plaudo al progetto di orientamento messo in campo dal Comitato dei genitori di Quinto Vicentino – conclude l’assessore – un progetto molto originale e complesso il cui successo di partecipazione risponde ad una vera esigenza di accompagnamento delle famiglie e dei ragazzi. La cosa più bella e significativa è che ha coinvolto oltre 30 studenti delle superiori che si sono resi disponibili per fare dei colloqui con i ragazzi delle medie, e dunque in procinto di scegliere il percorso alle superiori, e con i loro familiari, portando l’esperienza in prima persona di chi il percorso lo ha già scelto e lo sta frequentando. E’ un ottimo esempio di spirito di servizio e di educazione tra pari, oltre ad essere un bellissimo esempio di bella gioventù”.

