VENEZIA (ITALPRESS) – “Lo sport è uno strumento di metodologia didattica che può essere un formidabile innovatore per l’approccio tra docenti e studenti e per lo sviluppo di competenze e abilità nelle diverse discipline e in tutti i campi della vita. Perchè lo sport aiuta nell’organizzazione, nell’autostima, nelle modalità di relazione con gli altri. Il valore formativo dello sport dentro la scuola dev’essere riconosciuto trovando nuova considerazione, superando lo scetticismo che spesso è insito dell’approccio che alcuni docenti di altre discipline hanno, ritenendo la pratica sportiva un limite al raggiungimento di risultati didattici ragguardevoli. Le testimonianze di campioni olimpionici come Igor Cassina e di campioni della nazionale di basket come Pippo Ricci ci dicono il contrario”. Parole dell’Assessore all’Istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan, intervenuta ieri al webinar d’apertura del Festival dell’Innovazione Scolastica dal titolo “Lo sport fa bene alla scuola”.

“Il campione di basket Pippo Ricci si è laureato in matematica, una delle scienze più difficili ed è stato lui stesso a sottolineare quanto lo sport lo abbia aiutato nel raggiungimento di suoi risultati scolastici e universitari”, ha continuato l’assessore Donazzan. “Ecco perchè da parte dell’Assessorato all’Istruzione della Regione del Veneto continua l’impegno per la valorizzazione dello sport attraverso diverse iniziative tra cui il rpogetto “Lo sport è scuola” a Cortina d’Ampezzo, che lunedì ha coinvolto circa un migliaio di studenti delle scuole venete all’Alexander Girardi Hall per diffondere le opportunità dei percorsi sportivi anche tramite la condivisione delle testimonianze degli atleti”.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).