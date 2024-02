VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore regionale al lavoro Elena Donazzan si è recata oggi in visita all’Azienda Sicc Tech, un’impresa nata nel 2018 per dare un futuro alla Sicc srl di Rovigo, un’azienda storica del territorio e operante nel campo della progettazione e produzione di apparecchi in pressione destinati al settore termoidraulico, aria compressa e gas. Dopo una crisi evidenziatasi nel 2014 e divenuta più grave nel 2017, Sicc veniva dichiarata fallita nel 2019, ma nel frattempo, a giugno del 2018 Sicc Tech, la newco nata dall’iniziativa imprenditoriale di tre manager dipendenti della società in crisi, prendeva in affitto il ramo azienda produttivo e manteneva l’occupazione di tutti i 70 lavoratori in forza.

Oggi Sicc tech è riuscita a tornare in utile, ad incrementare l’occupazione, a comprare dal fallimento il compendio aziendale che deteneva in affitto e a mettere a frutto gli investimenti in macchinari e impianti tecnologici realizzati con “Industria 4.0”.

“E’ motivo di soddisfazione e orgoglio – sottolinea Donazzan – constatare che una realtà produttiva veneta, che ho preso in carico nei momenti peggiori con il supporto dell’unità di crisi aziendali regionale, abbia non solo garantito il mantenimento dell’occupazione, ma sia riuscita a ricostruire e consolidare un’eccellenza industriale che appariva irrimediabilmente perduta”.

“La squadra Sicc Tech, costituita dagli ex dipendenti dell’azienda fallita e guidata dall’amministratrice unica Donatella Callegari – aggiunge Donazzan – è riuscita nella difficile impresa del rilancio arrivando a consolidare importanti competenze, a più che raddoppiare il fatturato e ad incrementare l’occupazione di una decina di lavoratori oltre ad una ulteriore quindicina di addetti con contratto interinale”.

“Questi risultati sono il frutto della voglia di mettersi in gioco e di un lavoro duro, tenace e appassionato. Auguro ulteriori successi a quest’impresa, che appare intenzionata a crescere ancora consolidando la propria posizione nel mercato sia domestico che estero”.

“La storia di Sicc Tech è l’esempio paradigmatico di un percorso industriale che ha saputo mescolare intuizione, coraggio, intraprendenza e grande forza di volontà – dichiara Paolo Armenio, Vicepresidente Confindustria Veneto Est con delega al Territorio di Rovigo presente alla visita aziendale – Un’operazione di rilancio, tutela e crescita occupazionale che ci ha visti in prima linea, al fianco di Sicc Tech e in coordinamento con l’Assessore Donazzan, nell’accompagnare l’impresa a superare i momenti di maggior difficoltà e a pianificare una serie di investimenti che hanno consolidato il suo ruolo sul mercato”.

“I recenti traguardi raggiunti da Sicc Tech sono il risultato di un gioco di squadra finalizzato a preservare e far evolvere una storia e un patrimonio di competenze imprescindibili per il nostro territorio, a beneficio dell’intera comunità” conclude Armenio.

