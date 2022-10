VENEZIA (ITALPRESS) – “La Regione è sempre stata presente in questi trent’anni e continuerà ad esserlo accanto a questo istituto professionale gestito dai salesiani che rappresenta un esempio virtuoso in molti campi. E la Regione lo sarà anche in futuro a partire dal chiedere al nuovo Governo di riconoscere maggiori finanziamenti tanto alle scuole della formazione professionale quanto alle imprese che in queste scuole investono”. Così Elena Donazzan, Assessore regionale all’istruzione, alla formazione e al lavoro, è intervenuta ieri sera a Este nella Scuola della Formazione Professionale Manfredini in occasione di un evento dedicato a celebrare i trent’anni dalla nascita dell’istituto di matrice salesiana.

“I dati di questi trent’anni dimostrano gli investimenti significativi che sono stati fatti in questa scuola particolarmente innovativa e i conseguenti risultati – prosegue l’Assessore Donazzan -. Ricordo ad esempio che, in collaborazione con un’azienda, si sono dotati di un sistema di teleriscaldamento che garantirà di non avere problemi di costi energetici. I loro percorsi formativi sono cresciuti in termini numerici e qualitativi come nella collaborazione con le imprese”.

“Ricordo – conclude – che oggi quasi tutti i laboratori del Manfredini sono finanziati da aziende. Un esempio di come la formazione professionale sia un terreno sul quale la rete di relazioni tra scuole e imprese diventa leva di miglioramento e di crescita per tutti”.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).