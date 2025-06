VENEZIA (ITALPRESS) – “In occasione della giornata mondiale della donazione di sangue, che ricorre domani, rivolgo un accorato appello a tutti i cittadini veneti: andiamo a donare il sangue, che equivale a salvare vite. Se abbiamo dei dubbi, informiamoci presso le strutture sanitarie o le benemerite Associazioni di Volontariato e capiremo quanto vale un gesto di pochi minuti. Anche i timorosi per via dell’ago e del sangue tolto avranno modo di ricredersi: è una pratica pressochè indolore e la perdita di sangue viene recuperata in tempi brevissimi. Ogni donazione è effettuata da personale specializzato e addestrato a fronteggiare ogni situazione imprevista”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in occasione della Giornata Mondiale della donazione del sangue di sabato.

“Lo dico con grande convinzione – aggiunge – anche di fronte al trend di diminuzione delle donazioni che si segnala in molte parti d’Italia, cui fa da contraltare l’andamento in Veneto dove, secondo il Centro Regionale Attività Trasfuionali, nel 2024 le unità di globuli rossi prodotti sono state 241.766, in minima diminuzione rispetto all’anno precedente (241.956 nel 2023) garantendo comunque l’autosufficienza regionale, oltre che continuando a contribuire al supporto extraregionale, che altro non è che la nostra solidarietà verso altre Regioni che hanno carenze preoccupanti”. “Occorre spingere sulla cultura del dono – prosegue Zaia – coinvolgendo in ogni modo i giovani, lavorando alla costruzione di una consapevolezza nelle scuole, coinvolgendo le Società Sportive, i cui atleti possono essere il prototipo perfetto del donatore”.

