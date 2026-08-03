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Tg Sport – 3/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Juventus scatenata, ufficiali Alajbegovic e Kolo Muani - Milan, Leao ago della bilancia: interesse per Inacio e Soulé - Inter, Chivu vuole un esterno d'attacco a destra: ipotesi Diaby - Vieri incorona l'Inter "Favorita per lo scudetto, Stones colpaccio" - Nuoto artistico, Pelati d’argento nel solo libero agli Europei - Canottaggio, l'Italia chiude gli Europei di Varese con 9 medaglie - Ranking ATP, Sinner saldamente in vetta - La Barba al Palo - Infantino il salvadanaio /gtr