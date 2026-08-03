Don Mazzi, Cairo “Affrontava sempre i problemi con grande ottimismo”

MILANO (ITALPRESS) - "Era un uomo di grande generosità, di grande apertura mentale. Non si stupiva di nulla. Si dedicava tantissimo a chi aveva di meno e a chi aveva dei problemi. Però per lui i problemi erano situazioni che si potevano risolvere e le affrontava sempre con grande ottimismo". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, al suo arrivo alla basilica Sant'Ambrogio di Milano, dove si stanno svolgendo i funerali di don Antonio Mazzi. col5/mrc/gtr