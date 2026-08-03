Don Mazzi, Marotta “Ha accompagnato chi è caduto rimettendolo sulla retta via”

MILANO (ITALPRESS) - "Don Mazzi ha interpretato il vero valore cristiano del perdono ed è sempre riuscito ad accompagnare coloro che sono caduti e metterli sulla retta via. È una persona a cui dobbiamo tanta riconoscenza e che ci dobbiamo sempre portare nel cuore". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, al suo arrivo ai funerali di don Antonio Mazzi, scomparso il 31 luglio all'età di 96 anni. col5/mrc/gtr