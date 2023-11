ASSAGO (ITALPRESS) – Domenica 19 novembre ad Assago ritorna l’attesa “Milanofiori Assago Run”, la corsa non competitiva, organizzata anche quest’anno dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Runner’s Angels, in collaborazione con il Centro Commerciale Milanofiori e patrocinata dal Comune. E’ molto di più di una semplice gara, infatti il ricavato sarà, come per le precedenti edizioni, interamente donato all’Associazione “Nati per il futuro” attiva nella Pediatria dell’Ospedale San Paolo. “Anche quest’anno vi riproporremmo la tanto attesa “Milanofiori Assago Run” – commenta entusiasta l’assessore allo Sport Marco La Rosa – una gara non competitiva, sapientemente organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Runner’s Angels e dalla direzione del Centro Commerciale Milanofiori. ai quali va il mio ringraziamento. Una manifestazione aperta a tutti che offre sempre più, un valore aggiunto a tutto il territorio. Un grazie va anche alla nostra Polizia Locale e alla Protezione Civile che sempre collaborano insieme per la splendida riuscita di questa manifestazione”. “Siamo ormai arrivati alla quarta edizione della “Milanofiori Assago Run” – sottolinea soddisfatto Mauro Ferrari, direttore del Centro Commerciale Milanofiori – anche quest’anno siamo lieti di poter offrire una piacevole mattinata d’aggregazione, un momento ludico ai tanti partecipanti che indirettamente andranno a sostenere con la loro partecipazione, i bimbi meno fortunati. Un impegno che portiamo e porteremo avanti, per offrire il nostro contributo al territorio attraverso il sostegno a chi ha più bisogno”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Comune di Assago