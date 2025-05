Domenica 25 maggio Mestre si veste con “Via Piave in Festa”: musica, colori e tradizioni

VENEZIA (ITALPRESS) – Domenica 25 maggio Mestre torna a vestirsi di festa con un nuovo e attesissimo appuntamento di “Via Piave in Festa”, l’evento che celebra la vita quotidiana di questo vivace asse urbano, creando un’occasione unica di aggregazione, divertimento e riscoperta delle tradizioni.

Dalle 10 alle 18, le strade si riempiranno di colori, musica e sorrisi, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, in cui famiglie, bambini e cittadini potranno vivere momenti di spensieratezza e convivialità. La giornata sarà scandita da stand, street food, musica dal vivo, artigianato, giochi per bambini, performance itineranti e tante sorprese pensate per coinvolgere e divertire ogni fascia di età.

I negozi lungo Via Piave resteranno aperti per tutta la giornata, offrendo un’occasione speciale per passeggiare, curiosare e vivere l’esperienza della festa anche attraverso le attività commerciali del quartiere. Per bambini e adulti, le attrazioni non mancheranno fino a sera: gli artisti di strada, i giocolieri e gli artisti circensi animeranno ogni angolo della via, mentre la musica live e i DJ set daranno ritmo e allegria all’intera festa, estendendosi fino alla Rotonda dei Papaveri.

In occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, l’evento si arricchirà di un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli: decine di giochi di una volta permetteranno ai bambini di divertirsi con attività tradizionali che hanno attraversato generazioni. Trottole, corde per saltare, biglie, giochi di legno e tante altre attrazioni offriranno ai più giovani l’opportunità di vivere un’esperienza autentica, riscoprendo la semplicità e la bellezza del gioco condiviso.

“Questo evento rappresenta un segnale concreto di rinascita e partecipazione per la città e per il quartiere di Via Piave. La volontà di questa con iniziative come queste restituire vitalità a questa importante area urbana, valorizzando il tessuto commerciale e creando momenti di aggregazione per famiglie, bambini e cittadini – afferma l‘assessore al Commercio e Attività Produttive, Sebastiano Costalonga – In occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, abbiamo voluto arricchire la festa con un’area dedicata ai giochi di una volta, perché crediamo che la riscoperta delle tradizioni possa essere un modo meraviglioso per unire generazioni e far vivere ai più piccoli l’emozione di giocare insieme, lontano da schermi e tecnologia. Invito tutti a partecipare e a vivere Mestre con entusiasmo e spirito di comunità”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Venezia, in collaborazione con Vela spa. e le realtà associative e produttive del territorio, nell’ambito di un programma più ampio dedicato alla rigenerazione urbana e al rilancio delle aree cittadine. Il prossimo appuntamento è programmato per sabato 21 giugno.

