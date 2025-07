Dombrovskis “La semplificazione è essenziale per liberare la competitività”

ROMA (ITALPRESS) – “La semplificazione è necessaria in un momento tanto cruciale. Ritengo particolarmente calzante venire in Italia proprio per parlare del tema della semplificazione, dunque della semplicità, una citazione attribuita a Leonardo da Vinci che ha ispirato le arti, le innovazioni, il design italiano per secoli e lo stesso dovrebbe valere per i politici: rivedere le norme e le leggi che governano la nostra economia”.

Lo ha detto il commissario europeo per l’Economia, Valdis Dombrovskis, nel corso dell’audizione in commissione Esteri della Camera. “Oggi ci troviamo in un momento particolarmente sfidante e mantenere lo status quo non è più possibile, è chiaro che l’Europa deve agire con urgenza per garantire la propria prosperità e sicurezza. Questo imperativo – ha aggiunto – costituisce il fulcro per la competitività della Commissione europea. Oggi l’Europa resta un luogo ottimo dove vivere, lavorare e fare affari, abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per essere altamente competitivi e per essere un’economia sociale e di mercato competitiva”.

Dombrovskis ha spiegato che “la nostra sfida sta nel rendere l’Europa più innovativa, dinamica e produttiva. Dopo il rapporto Draghi dello scorso anno, la Commissione europea ha pubblicato la propria bussola per la competitività che delinea una tabella di marcia strategica volta a ripristinare il dinamismo dell’Europa e migliorare la crescita economica. La semplificazione, più semplicemente la riduzione della burocrazia, è un elemento cruciale per una Europa più competitiva. Potremmo arrivare a dire che la semplificazione è essenziale per liberare il potenziale di competitività dell’Europa”.

Negli ultimi cinque anni sono state prodotte molte nome e per il commissario europeo “questo accumulo di norme è esso stesso il problema. Le aziende europee sono state subissate di requisiti e posizioni regolamentarie, ogni nuova norma ha portato con se nuove richieste e necessità. Oggi il 60% delle aziende europee vede la regolamentazione come un ostacolo agli investimenti”, ha concluso Dombrovskis.

