BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea sospenderà per sei mesi i dazi decisi in risposta a quelli degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Olof Gill, portavoce della Commissione europea, in un briefing con la stampa a Bruxelles.

“La Commissione adotterà le misure necessarie per sospendere per sei mesi le contromisure dell’Ue nei confronti degli Stati Uniti”, ha precisato il portavoce. La decisione sarà formalizzata domani con una procedura d’urgenza, ha ancora fatto sapere Gill. L’Ue prosegue nella collaborazione con gli Usa per arrivare ad una dichiarazione congiunta in materia, come concordato il 27 luglio, ha concluso il portavoce.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).