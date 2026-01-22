Domani i funerali di Valentino, sarà Don Pietro Guerini a celebrarli. Il feretro sarà accompagnato dalla musica

ROMA (ITALPRESS) – Ad officiare i funerali dello stilista Valentino Garavani, programmati domani mattina alla Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica di Roma alle 11, sarà don Pietro Guerini, con il quale in base a quanto si apprende dall’organizzazione non aveva avuto un rapporto personale. La funzione inizierà, una volta che tutte le persone saranno sedute in chiesa, con della musica che servirà come segnale di ingresso del feretro. Quest’ultimo sarà trasportato dalla Fondazione PM23 a Piazza Mignanelli, dove resterà una volta chiusa la camera ardente, fino alla Basilica, insieme a familiari e amici, soltanto quando i presenti in chiesa avranno già preso posto. Dopo la celebrazione la salma verrà portato al cimitero Flaminio – Prima Porta.

