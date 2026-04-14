Dogane turche in visita a Roma, Alesse “Accordo bilaterale in tempi brevi”

ROMA (ITALPRESS) – Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha incontrato una delegazione della Repubblica di Turchia guidata dal direttore generale dell’Enforcement doganale del Ministero del Commercio della Repubblica di Turchia, Recep Kosal. Il programma di visita si inserisce nel quadro del progetto “Improving the Control Capacity of DG Customs Enforcement”, finanziato dall’Unione europea e attuato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in partnership con l’Agenzia.

L’incontro tra Alesse e Kosal, al quale hanno anche preso parte il direttore dell’Ufficio Relazioni Internazionali ADM, Andrea Mazzella, e il direttore delle strategie e intelligence della DGCE turca, Adil Yldirim, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio di informazioni sulle ricadute della crisi nello Stretto di Hormuz sul sistema degli scambi commerciali e sui flussi di merci nell’area del Medio Oriente, nonché sulle prospettive di cooperazione tra i rispettivi sistemi doganali, anche a seguito dei profondi cambiamenti in atto nelle rotte commerciali internazionali.

“Durante il confronto – ha spiegato Alesse – sono state individuate alcune aree di cooperazione di particolare rilevanza che potranno essere oggetto di uno specifico accordo bilaterale da siglare in tempi brevi. Una particolare convergenza di interessi è emersa in relazione alle metodologie di analisi dei rischi, al contrasto al traffico di droghe sintetiche e al processo di digitalizzazione dei controlli doganali, nell’ottica comune di garantire un commercio rapido e sicuro tra il nostro Paese e la Turchia, che riveste un ruolo centrale nell’ambito degli attuali e complessi equilibri geopolitici”.

La visita della delegazione turca è, quindi, proseguita presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino e il Porto di Civitavecchia, consentendo agli ospiti di conoscere direttamente le modalità operative delle attività doganali in contesti di primaria rilevanza per i traffici internazionali. La missione della delegazione turca ha costituito un’importante occasione di dialogo tecnico-istituzionale a conferma dell’impegno dell’Agenzia nella condivisione delle esperienze e delle competenze di settore, nonché nel rafforzamento della cooperazione internazionale in ambito doganale.

– Foto ufficio stampa ADM –

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