ROMA (ITALPRESS) – Sono 12 gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Andrea Valentini per i Mondiali di Pentathlon Moderno in programma a Bath, in Inghilterra, dal 21 al 28 agosto 2023. Tra loro Elena Micheli, campionessa del mondo in carica e vincitrice della finale di World Cup 2023, Alice Sotero e Giorgio Malan campioni europei poco più di un mese fa a Cracovia, in Polonia. La rassegna iridata mette in palio tre pass olimpici per genere per i Giochi 2024. ll Pentathlon Moderno italiano ha già conquistato tre carte olimpiche nominali per Parigi proprio con Elena Micheli, Alice Sotero e Giorgio Malan. Complessivamente otto atleti saranno impegnati nella gara individuale. Si tratta di: Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito), Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Francesca Tognetti (Carabinieri). A questi si aggiungono Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri) che saranno impegnate nella staffetta femminile, e Stefano Frezza (Aeronautica Militare) e Federico Alessandro (Aeronautica Militare) che gareggeranno nella staffetta maschile. “L’obiettivo è giocarci questo Mondiale e continuare a gareggiare ai massimi livelli. Il collegiale in altura è andato molto bene, adesso vedremo gli effetti”, ha spiegato il direttore tecnico Valentini. Gli azzurri saranno accompagnati dal presidente della Fipm, Fabrizio Bittner, assieme al capo delegazione Ennio Panetti, al direttore sportivo Angelo Maccaroni, al Dt Valentini, ai coordinatori Ivan Lo Giudice e Umberto Mazzini, allo

staff tecnico composto da Nicola Benedetti, Tullio De Santis, Andrea Giommoni, Giancarlo Duranti e Maria Elena Panetti, al fisioterapista Domenico Porreca e al medico federale Claudio Bagni. Le gare prenderanno il via, presso lo Sports Training Village (STV) dell’Università di Bath, il 21 agosto con il

Ranking Round di scherma delle staffette. Il giorno successivo, si svolgeranno la staffetta maschile e quella femminile. Il 23 agosto scatteranno le gare individuali con le qualificazioni femminili. Le finali sono in programma domenica 27 agosto.

– foto ufficio stampa Fipm –

(ITALPRESS).

