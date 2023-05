Dl maltempo, Urso “Mai prima così tante risorse in così poco tempo”

"Questo pacchetto di aiuti è estremamente importante, mai si era visto nella celerità e nella consistenza di 2 miliardi di euro. Questo primo provvedimento serve per questa fase emergenziale". Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione del Position Paper di The European House - Ambrosetti in collaborazione con Iren, parla del decreto maltempo varato dal Governo.



xb1/sat/gtr