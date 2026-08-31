NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prima giornata di tabellone principale e primo grande colpo di scena allo Us Open, ultimo Sòam stagionale scattato sul cemento di Flushing Meadows. Novak Djokovic, testa di serie numero 4 e quinto nella classifica mondiale, si ferma al primo turno contro Mariano Navone. Il tennista serbo, tra problemi alla schiena e problemi allo stomaco, si arrende in quattro ore e 40 minuti al terraiolo argentino e rimedia la prima sconfitta in carriera al primo turno dello Slam americano. Nelle 19 precedenti apparizioni a Flushing Meadows il 39enne di Belgrado non aveva mai perso all’esordio, ma questa volta passa Navone in rimonta con il punteggio di 7-6(5) 5-7 4-6 6-2 6-1. Djokovic non veniva eliminato al primo turno di uno Slam dall’Australian Open 2006. “Penso fosse evidente che in campo stessi davvero malissimo. E’ qualcosa con cui, purtroppo, ho dovuto fare i conti praticamente in ogni partita quest’anno. Ho pensato al ritiro, ma non volevo arrendermi. Sto semplicemente cercando di capire cosa sta succedendo e quanto a lungo posso andare avanti in questo modo”, le parole, in conferenza stampa, del 24 volte campione Slam, che manca la difesa della semifinale della passata stagione e a fine torneo uscirà dalla top ten Atp dopo otto anni. Si trattava del luglio 2018, quando Djokovic – in grande difficoltà nel 2017 a causa di problemi al gomito – era scivolato fuori dalla top 20, per poi vincere Wimbledon e tornare nei primi dieci. Una sconfitta pesante anche in ottica Atp Finals per Djokovic, che resta fuori dalla top ten anche nella Race ed è virtualmente fuori dagli otto tennisti che a novembre si giocheranno l’ultimo titolo della stagione a Torino. Cade, dunque, la testa di serie numero 4, mentre Navone avanza e al secondo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e Matteo Berrettini: il romano vede il suo spicchio di tabellone aprirsi e potrebbe avere una buona occasione per fare strada a New York. Nelle altre partite, Alexander Bublik fa fuori J.J Wolf in quattro set. Al rientro dopo oltre un mese di inattività il kazako, 15esima forza del tabellone, elimina in due ore e 15 minuti la wild card di casa con il punteggio di 6-4 6-2 3-6 6-1. Al secondo turno incontrerà uno tra Thiago Agustin Tirante e Adrian Mannarino, interrotti sul 5-2 al quinto set in favore del francese. Diversi i match fermati per pioggia: tra questi anche quello di Federico Cinà (n.181 Atp). Il tennista palermitano, in main draw dopo aver superato nelle qualificazioni Nardi, Dellien e Bu, perde il primo set con lo statunitense Alex Michelsen (n.46) per poi dove rientrare negli spogliatoi sullo score di 1-1 nel secondo parziale. Stop anche a Landaluce-Fearnley e Collignon-Gorzny, che riprenderanno tra pomeriggio e sera. Al femminile, non sbaglia Elina Svitolina. L’ucraina, testa di serie numero 9, lascia tre game all’argentina Solana Sierra e archivia l’esordio a New York in 53 minuti con il punteggio di 6-1 6-2. Al secondo turno troverà o Joint o Samsonova. Fuori dai giochi Venus Williams. La 46enne statunitense si arrende a Sofia Kenin nel derby tra wild card casalinghe. 6-2 7-6(6) in favore di Kenin, che al secondo turno si troverà di fronte la connazionale Jessica Pegula.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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