Diventare agente di Polizia è l’aspirazione di molti giovani. Non tutti sanno però quale sia l’iter da seguire per abbracciare questa professione di grande utilità. In questo articolo scopriremo allora il percorso da intraprendere per abbracciare questo mestiere, scoprendo innanzitutto i requisiti necessari per poterlo svolgere e tutti i vari passaggi da attuare per raggiungere l’ambito obiettivo.

Che cosa fa il poliziotto

L’Agente di Polizia più diffusamente definito Poliziotto è un Pubblico Ufficiale, membro delle Forze Armate. Da un punto di vista operativo si occupa principalmente di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Un Poliziotto può essere occupato in vari settori. Un Agente di Polizia può infatti operare sulle cosiddette “volanti” ovvero su strada ma anche in ufficio presso le Questure. Il Corpo della Polizia include inoltre:

la Polizia Ferroviaria;

la Polizia delle Comunicazioni o Polizia Postale;

la Polizia di Frontiera;

la Polizia Giudiziaria-Penitenziaria ;

; la Polizia Marittima;

il Reparto mobile ;

; la Squadra Mobile, i cui operatori eseguono importanti attività di indagine in borghese, anche su delega dell’autorità giudiziaria;

l’Antidroga;

la Digos, reparto che si occupa di investigazioni generali e di operazioni speciali, dalla Squadra Tifoserie alla Sezione antiterrorismo;

i NOCS, ovvero il reparto addestrato per operazioni ad alto rischio.

L’iter per diventare Agente di Polizia

Il primo passo per poter diventare Poliziotto consiste nel superare un concorso pubblico. Mentre prima del 2016 l’accesso ai concorsi della Polizia di Stato era riservato esclusivamente alle persone che avevano svolto svolto servizio nelle Forze Armate, ora le cose sono cambiate. Allo stato attuale anche i cittadini provenienti dalla “vita civile” possono partecipare, ma solo nel caso in cui siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Requisiti per diventare Agente di Polizia

I requisiti per partecipare al concorso necessario per poter diventare Agente di Polizia di Stato sono:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo equivalente;

di primo grado o titolo equivalente; età compresa fra i 18 e i 30 anni;

idoneità fisica, psichica e attitudinale;

possesso delle qualità morali e di condotta previste dalla Legge.

Come ulteriore requisito si prevede il fatto di non essere stati espulsi dalle Forze Armate, destituiti o licenziati da Pubblici Uffici, né dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento.

Non possono inoltre accedere al concorso tutte le persone che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

L’accesso al concorso è aperto tanto agli uomini quanto alle donne.

Il concorso

Il concorso per diventare Agente di Polizia si suddivide in svariati step. Come primo passaggio occorre superare un questionario a risposte multiple basato su argomenti di cultura generale. È poi richiesta la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e tedesco. Il candidato deve inoltre possedere delle competenze informatiche di base.

Una volta superato il test, il candidato viene sottoposto a una serie di accertamenti psicofisici e attitudinali così da valutarne l’idoneità. In caso di buon esito, si ottiene il titolo di Allievo Agente della Polizia di Stato.

L’Accademia di Polizia

L’iter per diventare Poliziotto si completa con un altro importante passaggio. L’Allievo Agente deve un corso di sei mesi presso un’Accademia Polizia di Stato. Dopo aver superato il corso, si ottiene il titolo di Agente in prova. Sono poi necessari altri sei mesi per divenire

Agente di Polizia effettivo.

Il neo Agente viene a questo punto assegnato a un Reparto o a un Ufficio ubicato in una Regione distinta da quella di nascita o di residenza. La sede definitiva in cui opererà il Poliziotto sarà scelta in una fase successiva anche in base alle reali attitudini evidenziate durante il servizio.

L’iter per diventare Agente di Polizia, insomma, non è immediato e si fonda su svariati passaggi che richiedono un certo impegno. La passione e la tenacia possono quindi essere di grande aiuto per chi decide di abbracciare questa professione. Non solo per il superamento del concorso e del corso in Accademia ma anche durante il futuro servizio.