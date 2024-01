MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver mostrato il suo volto più intimo con il brano Fossi come te, Ditonellapiaga – pseudonimo di Margherita Carducci – arriva su tutte le piattaforme digitali con E’ tutto vero, il nuovo singolo fuori venerdì 12 gennaio per BMG/Dischi Belli e già disponibile in pre-save.

“Un concerto di opinioni altrui, genitori, sorelle e altri, sempre pronti a criticare la qualunque al momento meno opportuno, va a scontrarsi con la mia personale visione di me stessa: contraddittoria, cangiante ma allo stesso tempo 100% me. E quando il chiacchiericcio diventa troppo rumoroso per essere ignorato rimane solamente una cosa da fare: caricarsi della giusta dose di autoironia e confessare che hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno, che non è vero niente o che forse in realtà è vero tutto, perchè in fin dei conti a volte la verità è così poco interessante” – racconta l’artista.

Due saranno gli appuntamenti live a Roma e Milano: il primo in programma il 15/5 a Largo Venue, mentre a fine maggio sarà tra gli artisti protagonisti del MI AMI Festival 2024 al Circolo Magnolia.

