ROMA (ITALPRESS) – “Questo pomeriggio si riunisce il Consiglio dei Ministri, e tra gli argomenti sul tavolo auspichiamo ci sia il provvedimento per ampliare le capienze dei luoghi di cultura e spettacolo. Vogliamo ribadire ancora una volta a gran voce la stringente urgenza di riaprire tutti i luoghi di cultura e di spettacolo, chiedendo al Consiglio dei Ministri la riapertura a capienza totale e in sicurezza”. Lo afferma la Siae in una nota.

“Non solo l’industria della cultura è una delle più importanti del paese, per valore, occupati e riconoscibilità all’estero, ma è il motore psicologico per riavviare un paese stremato come il nostro – prosegue la Siae -. In Italia abbiamo il numero di vaccinati più alto d’Europa e le misure più restrittive. Attualmente la percentuale di persone parzialmente protette dal coronavirus è dell’84,39% mentre il 79,67% è completamente vaccinato. Ci era stato detto che con queste percentuali si raggiungeva l’immunità di gregge. È forse cambiato qualcosa?

Sottoscriviamo il pensiero del nostro Presidente Giulio Rapetti Mogol – “Non vogliamo morire SANI” – e ci auguriamo che il CdM sia d’accordo con noi e con tutti gli autori, gli artisti, gli organizzatori italiani”.

(ITALPRESS).