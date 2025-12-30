Disagi nel tunnel della Manica, Eurostar sospende tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Eurostar ha confermato la presenza di “gravi disagi” per chi deve attraversare il tunnel della Manica e ha invitato i passeggeri “a posticipare il viaggio”.

Inoltre, tutti i servizi Eurostar previsti per oggi da e per Londra St Pancras sono stati cancellati. Secondo quanto riferisce l’emittente britannica Sky News, la causa dei disagi risiede in un problema con l’alimentazione elettrica nel tunnel della Manica, a cui si è aggiunto il successivo guasto di un treno. Molte persone stanno contattando Eurostar sui social media per sapere se potranno viaggiare a Capodanno.

Eurostar ha dichiarato che non prevede che il problema duri fino a domani. “Al momento non prevediamo alcuna conseguenza per domani”, ha affermato l’azienda rispondendo a un cliente su X.

