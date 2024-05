MILANO (ITALPRESS) – Disagi a Milano dove da ieri sera la pioggia è costante. Il fiume Lambro è esondato. I Vigili del fuoco hanno eseguito un’ottantina di interventi nell’area Milanese, dove si sono verificati allagamenti e dove, per questo, alcune linee di bus e tram sono state deviate. Intenso il traffico in tutta la città.

Nel quartiere lambito dal Lambro, dove strade e piazze sono allagate sono stati evacuati diversi edifici. I sommozzatori dei vigili del fuoco con il gommone hanno recuperato una donna disabile che si trovava in casa in via Rilke, dove l’acqua ha raggiunto il metro e mezzo, e doveva andare in ospedale per una visita.

A causa delle forti piogge di stanotte, i livelli del Seveso si sono alzati e stamattina alle 6.30 è stata attivata la vasca di laminazione, che protegge i quartieri di Niguarda, Prato Centenaro e Isola. “Ancora una volta questa opera fondamentale è entrata in funzione a protezione della città- dice l’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli in un video sul suo profilo Facebook -. Molto alti anche i livelli del Lambro, sopra i 2,50 metri. Ieri sera abbiamo evacuato le comunità in modo da non avere problemi”. Granelli spiega poi che “in città i sottopassi sono aperti ma consigliamo sempre la prudenza. Il maltempo continua tutta la mattinata”. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, ATM avvisa sul suo sito: “Il nostro pronto intervento sta intervenendo sulla rete tram per sistemare alcuni scambi allagati”.

– foto Agenzia Fotogramma, quartiere Ponte Lambro –

(ITALPRESS).

