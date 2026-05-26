Sequestrati nel Milanese oltre 20 mila litri di gasolio alterato

MILANO (ITALPRESS) – Oltre 20 mila litri di gasolio alterato e potenzialmente pericoloso sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un distributore di Abbiategrasso, nel milanese. L’operazione rientra in un piano straordinario di controlli sui prezzi alla pompa disposto dal Comando Provinciale di Milano. I finanzieri della Compagnia di Magenta hanno prelevato alcuni campioni di carburante dalle colonnine. Le successive analisi, affidate ai laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno confermato la frode: il gasolio era stato tagliato illecitamente con altre sostanze, tra cui solventi, benzine e oli vegetali esausti. Un mix utilizzato per aggirare il pagamento delle accise, ma che alzava pericolosamente il punto di infiammabilità del carburante, mettendo a rischio i motori delle auto e aumentando le emissioni inquinanti. Le Fiamme Gialle hanno sigillato la cisterna e denunciato il gestore dell’impianto alla Procura della Repubblica di Pavia con l’accusa di frode in commercio

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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