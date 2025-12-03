Disabilità, Mattarella “L’inclusione arricchisce l’intera comunità”

ROMA (ITALPRESS) – “La Costituzione garantisce a ogni donna e uomo, senza eccezioni, l’esercizio dei propri diritti. E’, sovente, un percorso arduo, specie per troppe persone con disabilità, che vivono condizioni di solitudine ed emarginazione. Accade nella vita di ogni giorno, nelle strade dei nostri paesi e delle nostre città, nelle famiglie, nella scuola, nei servizi pubblici, nei luoghi di lavoro”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità.



“Pregiudizi e stereotipi ostacolano la piena partecipazione alla vita della comunità e la messa in valore dei loro talenti. Le famiglie affrontano sfide enormi – prosegue il capo dello Stato -. Ritardi, dinieghi, complicazioni irragionevoli, aggravano il peso economico, organizzativo ed emotivo della cura delle persone con disabilità, talvolta afflitte da abusi e maltrattamenti oltre che da discriminazioni. E’ una ferita per l’intera collettività e a essa va posto riparo con politiche e scelte appropriate. L’inclusione arricchisce l’intera comunità, contribuisce a un progresso sociale autentico e condiviso, in cui le persone con disabilità non vengono considerate un peso, bensì membri a pieno titolo della vita comune, alla quale sono chiamati a prendere parte con le capacità di cui sono dotati”.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).