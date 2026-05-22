Domenica e lunedì 6,2 milioni di italiani chiamati alle urne per le elezioni comunali

ROMA (ITALPRESS) – Circa 6,2 milioni di italiani, il 10% del totale, saranno chiamati alle urne domenica e lunedì per le elezioni amministrative. I Comuni al voto saranno 743, di cui 118 oltre i 15.000 abitanti. Nel dettaglio sono 18 i capoluoghi di provincia chiamati al voto: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani e Venezia. Domenica 24 maggio le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, lunedì 25 dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. In Sicilia e Friuli Venezia Giulia la soglia per l’elezione al primo turno è il 40%+1. A Venezia, unico capoluogo di regione al voto, il sindaco uscente Luigi Brugnaro non può ricandidarsi dopo due mandati. Il centrodestra candida l’assessore uscente Simone Venturini. Il centrosinistra punta su Andrea Martella, ex parlamentare del Pd. In campo anche i candidati civici Andrea Martini, Pierangelo Del Zotto, Michele Boldrin, Claudio Vernier, Roberto Agirmo e Luigi Corò. In Lombardia, a Lecco, il sindaco uscente Matteo Gattinoni (centrosinistra) è sfidato dal candidato del centrodestra Filippo Boscagli. In totale cinque candidati, sostenuti da 11 liste. A Mantova il centrosinistra candida Andrea Murari, per il centrodestra corre Raffaele Zancuoghi. Il M5S candida Mirko Gragnato.

In Toscana, ad Arezzo il centrodestra punta su Marcello Comanducci, il centrosinistra in versione campo largo su Vincenzo Ceccarelli. A Pistoia il centrodestra si presenta con Anna Maria Celesti, attuale sindaca facente funzione, il centrosinistra schiera Giovanni Capecchi.

A Prato si vota dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti (centrosinistra) per un avviso di garanzia. Il campo largo presenta l’ex sindaco Matteo Biffoni, il centrodestra candida Gianluca Banchelli. Nelle Marche, a Fermo l’ex sindaco Paolo Calcinaro, che ha lasciato la fascia tricolore al vice e reggente Mauro Torresi, appoggia il candidato civico Alberto Maria Scarfini, assessore uscente. Leonardo Tosoni è il candidato del centrodestra, Angelica Malvatani corre per il centrosinistra. A Macerata si sfidano Sandro Parcaroli per il centrodestra e Gianluca Tittarelli per il centrosinistra. In Abruzzo, a Chieti per il centrosinistra corre Giovanni Legnini, il centrodestra si presenta diviso: Cristiano Sicari (FdI, FI, Noi Moderati) e Mario Colantonio (Lega e Azione Politica).

In Campania si vota a Salerno, dove torna in campo Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione e già primo cittadino dal 1993 al 2001 e poi dal 2006 al 2015. È sostenuto da 7 liste ma senza il simbolo del PD. Il centrodestra candida Gherardo Maria Marenghi, il M5S e Avs Franco Massimo Lanocita. Ad Avellino tre i candidati più accreditati, tutti con un passato da sindaco o vice-sindaco: Nello Pizza (PD, M5S, Mastella), Laura Nargi (area civico-centrodestra: FI, FdI) e Gianluca Festa (civico con Lega e UDC). In Puglia, ad Andria, Giovanna Bruno del centrosinistra sfida Sabino Napolitano per il centrodestra. A Trani in campo Marco Galiano per il centrosinistra, Angelo Guarriello per il centrodestra, Vito Branà per il M5S e Giacomo Marinaro con liste civiche. A Reggio Calabria il centrodestra schiera Francesco Cannizzaro, deputato e segretario regionale di Forza Italia, con 12 liste di coalizione (tra cui Azione). Il centrosinistra punta su Domenico Battaglia, sindaco facente funzione dopo l’elezione di Giuseppe Falcomatà in Consiglio regionale, con 6 liste. A Crotone Vincenzo Voce del centrodestra sfida Giuseppe Trocino del centrosinistra.

In Sicilia, a Messina si ricandida Federico Basile (Sud Chiama Nord di Cateno De Luca), dopo essersi dimesso a febbraio per poi tornare in corsa, sfidato da Antonella Russo per il centrosinistra e da Marcello Scurria del centrodestra. Ad Agrigento Dino Alonge per il centrodestra sfida Michele Sodano per il centrosinistra, mentre a Enna Mirello Crisafulli per il centrosinistra affronta Ezio De Rose per il centrodestra ed Ezio Fiammetta appoggiato da liste civiche.

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