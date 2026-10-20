Home Video News Xinhua Dirigente IRENA, Cina leader mondiale in stoccaggio a batteria e riduzione costi
Dirigente IRENA, Cina leader mondiale in stoccaggio a batteria e riduzione costi
La Cina sta contribuendo a guidare la transizione energetica globale attraverso l'innovazione del settore dello stoccaggio a batteria e grazie alla riduzione dei costi. Lo scorso anno, il 56% della capacità globale di stoccaggio a batteria installata proveniva dalla Cina, come evidenziato da Ilina Stefanova, responsabile della Coalition for Action dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), durante la Conferenza mondiale sullo stoccaggio dell'energia 2026 a Ningde, nel Fujian. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)