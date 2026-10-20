Home Video News Xinhua Cina: il segreto custodito da una città per l’Armata Rossa
Cina: il segreto custodito da una città per l’Armata Rossa
Oltre 90 anni fa, circa 86.000 soldati dell'Armata Rossa attraversarono un fiume a Yudu, nella provincia cinese del Jiangxi, dando inizio a quella che sarebbe poi passata alla storia come la Lunga Marcia. L'attraversamento durò quattro giorni. Per tutto quel tempo, neanche una persona a Yudu, una contea di circa 300.000 abitanti, lasciò trapelare il segreto. (XINHUA) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)